PİYASALAR - ABD'nin bakanlara yönelik yaptırımı kaldırdığı haberiyle dolar inişte (2)

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İstanbul, 2 Kasım (DHA) - ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırımları kaldırdığına ilişkin haberler ile dolar 5.43 liraya kadar geriledi. Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 2.0 artışla 94 bin 230 puana kadar yükseldi.
ABD Hazine Bakanlığı, iki Türk bakan hakkında uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmaya başlanmıştı.
Yaptırımlar uyarınca iki bakanın ABD'deki mal varlıkları dondurulmuş ve ABD vatandaşlarının iki bakanla herhangi bir iş yapması yasaklanmıştı.
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