PİYASALAR - ABD'nin bankalara yaptırımı kaldırdığı haberiyle dolar inişte

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - ABD'nin Türk bankalarına yönelik yaptırımları kaldırdığına ilişkin haberler ile dolar 5.43 liraya kadar geriledi. Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 1.66 artışla 93 bin 912 puana kadar yükseldi.



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