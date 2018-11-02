PİYASALAR - ABD'nin bankalara yaptırımı kaldırdığı haberiyle dolar inişte

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - ABD'nin Türk bankalarına yönelik yaptırımları kaldırdığına ilişkin haberler ile dolar 5.43 liraya kadar geriledi. Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 1.66 artışla 93 bin 912 puana kadar yükseldi.
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