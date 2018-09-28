PİYASALAR - Artan iyimserlikle dövizler geriledi

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Merkez Bankası'nın 6.25 puanlık sert faiz artışının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinden olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle, dövizler "alt lira bantları"na geriledi. Dolar 6.0, euro 7.0 ve sterlin de 8.0 liranın altında işlem görüyor.

Erken işlemlerde;

- en düşük 5.9591 ve en yüksek 6.0124 lirayı gören dolar 5.98 - 5.99 lira aralığında,

- en düşük 6.9363 ve en yüksek 7.0135 lirayı gören euro 6.96 - 6.97 lira aralığında,

- en düşük 7.7934 ve en yüksek 7.8680 lirayı gören sterlin, 7.82 - 7.83 lira aralığında hareket ediyor.

