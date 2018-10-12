FİNANS

PİYASALAR - BİST100 96 bin puanı aştı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 14:36 | Son Güncelleme

Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın bugün yapılan duruşmada serbest bırakılabileceğine ilişkin haberlerin de etkisiyle, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 1.73 artışla 96 bin 386 puanda.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın bugün yapılan duruşmada serbest bırakılabileceğine ilişkin haberlerin de etkisiyle, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 1.73 artışla 96 bin 386 puanda.
BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.80 artışla 112 bin 560 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.54düşüşle yüzde 19.56, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.74 düşüşle yüzde 26.80 düzeyinde.
Brunson duruşmasının sonucunu beklerken;
- dolar en düşük 5.8501 lira ve en yüksek 5.9862 lirayı gördükten sonra 5.88- 5.89 lira aralığında,
- euro en düşük 6.7736 lira ve en yüksek 6.9489 lirayı gördükten sonra 6.82 - 6.83 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7562 lira ve en yüksek 7.9301 lirayı gördükten sonra 7.78 - 7.79 lira aralığında hareket ediyor.
NBC News televizyonu ve Washington Post gazetesinin dünkü haberlerinde, iki ülkenin Brunson aleyhindeki bazı suçlamalardan vazgeçileceği ve bugünkü duruşmada ya da bir süre sonra serbest bırakılacağı konusunda bir anlaşmaya vardıkları belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, NBC'nin "iki ülkenin Brunson'ın serbest kalması için anlaştı" iddiasıyla ilgili olarak, "Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, dün yaptığı açıklamada Brunson'un serbest bırakılması için umutlu olduğunu söylese de, bu konuda iki ülke arasında bir anlaşma olduğuna ilişkin haberleri doğrulamadı.
"Türkiye’nin yarınki duruşmada, suçsuz olan ve yıllardır Türkiye'de haksız yere tutuklu kalan bu iyi adamı serbest bırakma yolunu seçeceği ve kendisini serbest bırakacağı umudumuz devam ediyor" diyen Pence, "Başkan (Donald) Trump, Brunson ailesi ve kilisesi ile ülkesinde bir araya gelene kadar sağlam durmaya devam edeceğimizi açıkça belirtti" dedi.
Dün ayrıca dört ABD senatörü, yaptıkları ortak açıklamada, "ABD ve Türkiye NATO'da müttefiktir ve bölgesel güvenlik ve istikrarla ilgili birçok ortak kaygıları vardır... İlişkilerimizde bu kötü sayfayı kapatmanın zamanı geldi" dediler.

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