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PİYASALAR -  BİST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 5.94 lirada

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan (DHA)

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