FİNANS

PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.82 artışla kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 19:42 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk işlem günününü 0.82 artışla 96 bin 661 puandan kapattı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk işlem günününü 0.82 artışla 96 bin 661 puandan kapattı.
Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından düşen dövizler, haftanın ilk gününde hafif yükseldi.
Gün içinde 4.4625 lire ile 4.5397 lira aralığında dalgalanan dolar kapanışa doğru 4.51 liradan işlem görüyordu.
Gün içinde 5.2561 lira ile 5.3537 lira aralığında dalgalanın euro da kapanışa yakın 5.33 lira sınırına yaklaşırken, en düşük 5.9864 lirayı gören sterlin de 6.0717 liraya kadar yükseldikten sonra 6.04

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici''Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'
BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira olduBİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak

İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak

Hurda araç teşviki resmen yürürlükte

Hurda araç teşviki resmen yürürlükte

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.