PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.82 artışla kapandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk işlem günününü 0.82 artışla 96 bin 661 puandan kapattı.

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından düşen dövizler, haftanın ilk gününde hafif yükseldi.

Gün içinde 4.4625 lire ile 4.5397 lira aralığında dalgalanan dolar kapanışa doğru 4.51 liradan işlem görüyordu.

Gün içinde 5.2561 lira ile 5.3537 lira aralığında dalgalanın euro da kapanışa yakın 5.33 lira sınırına yaklaşırken, en düşük 5.9864 lirayı gören sterlin de 6.0717 liraya kadar yükseldikten sonra 6.04

