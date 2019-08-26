PİYASALAR - BIST100 yüzde 1.54 düşüşle başladı, dolar 5.81 lirada

İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) yeni haftaya yüzde 1.54 düşüşle 95 bin 648 puandan başlarken, Bankacılık Endeksi'ndeki düşüş yüzde 2.34'ü buldu ve Endeks 131,726 düzeyine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini yeniden artıracağını açıklaması üzerine küresel piyasalarda sert düşüşler yaşandı.

Gelişmeler üzerine;

- dolar en düşük 5.7668 lira ve en yüksek 6.2987 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4289 lira ve en yüksek 7.1013 lirayı gördükten sonra, 6.47

