PİYASALAR - BIST100 yüzde 1.71 artışla başladı, dolar 5,86 lirada

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ikinci işlem gününe, yüzde 1.71 artışla 95 bin 592 puanda başladı.

Pazartesi gününe yüzde 1.06 düşüşle 97 bin 979 puanda başlayan BİST100, yüzde 5.1 düşüşle 93 bin 981 puanda kapandı. BİST Bankacılık Endeksi de, en yüksek 136 bin 892 puanı gördükten sonra, günü yüzde 8.21 düşüşle 127 bin 496 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7.31 artışla 15.70 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 4.79 artarak 15.96 düzeyine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yaptırımların, piyasaların öngörülerinden daha hafif olacağına ilişkin algılara bağlı olarak dövizler Pazartesi gününe göre 7-8 kuruş geriledi.

Trump, Türkiye ile olan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının görüşmelerini durduracağını ve Türkiye'den çelik alımlarına uygulanan gümkük vergisini yüzde 50 artırılacağını açıkladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.8620 lira ve en yüksek 5.9342 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4753 lira ve en yüksek 6.5484 lirayı gördükten sonra, 6.47

