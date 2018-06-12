PİYASALAR - Borsa 95 bin puana döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle, lira bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 96 bin puandan başladığı güne, günlük yüzde 0.78 düşüşle 95 bin 910 puandan devam ediyor.

Erken işlemlerde en düşük 4.5209 lirayı gören dolar 4.5515 liraya kadar yükseldikten sonra 4.54



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