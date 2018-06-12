PİYASALAR - Borsa güne 96 bin puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle, lira bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul Endeksi 96 bin puanda.
Erken işlemlerde en düşük 4.5209 lirayı gören dolar 4.5498 liraya kadar yükseldikten sonra 4.54
Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın
Bir ilde daha petrol aranacak
Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum