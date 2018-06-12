PİYASALAR - Borsa güne 96 bin puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle, lira bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul Endeksi 96 bin puanda.

Erken işlemlerde en düşük 4.5209 lirayı gören dolar 4.5498 liraya kadar yükseldikten sonra 4.54

