PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 93 bin puanda kapandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Eylül (DHA)
Ankara'da simide zam
Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek mesajı
Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama
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Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
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