PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 94 bin puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Haftanın ilk gününü yüzde 1.29 artışla 93 bin 915 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yeni güne, yüzde 0.36 artışla 94 bin 254 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.35 artışla 99 bin 556 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.75 düşüşle yüzde 21.07 düzeyine çekildi.

Erken işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.5917 ve en yüksek 6.6694 lirayı gördükten sonra 6.66



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