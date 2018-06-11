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PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 94 bin puanda

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Dolar yeni haftaya 4.50 liranın, euro da 5.30 liranın altında, Borsa İstanbul Endeksi de 94 bin puan düzeyinde başladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Dolar yeni haftaya 4.50 liranın, euro da 5.30 liranın altında, Borsa İstanbul Endeksi de 94 bin puan düzeyinde başladı.
Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesi, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun bankalardaki döviz varlığını liraya çevireceğini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden sonra OHAL’in kaldırılabileceğini duyurmasının ardından dövizlerde başlayan gerileme sürüyor.
Erken saatlerde en düşük 4.4625 lirayı gören dolar 4.4888 liraya kadar yükseldikten sonra 4.48

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