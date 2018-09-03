PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 94 bin puanın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk gününe günlük yüzde 0.47 yükselişle 93 bin 291 puandan başladıktan sonra günlük yüzde 1.51 artışla 94 bin 121 puana yükseldi.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.45 artışla 99 bin 300 puana yükseldi.
10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.83 düşüşle yüzde 21.58 düzeyinde.
Gün ortası işlemlerinde işlemlerde;
- dolar en düşük 6.5190 ve en yüksek 6.7332 lirayı gördükten sonra 6.60
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