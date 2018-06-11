PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 95 bin puana döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından dolar 4.51 liradan işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 4.4625 lirayı gören dolar 4.5397 liraya kadar yükseldikten sonra 4.51
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