FİNANS

PİYASALAR - Brunson duruşması öncesinde dolar 5.90 liranın da altında

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın bugün yapılacak duruşmada serbest bırakılabileceğine ilişkin haberlerin de etkisiyle, dolar erken saatlerde 5.90 liranın da altına gerileyerek 5.8751 liraya kadar indi.

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın bugün yapılacak duruşmada serbest bırakılabileceğine ilişkin haberlerin de etkisiyle, dolar erken saatlerde 5.90 liranın da altına gerileyerek 5.8751 liraya kadar indi.
NBC News televizyonu ve Washington Post gazetesinin dünkü haberlerinde, iki ülkenin Brunson aleyhindeki bazı suçlamalardan vazgeçileceği ve bugünkü duruşmada ya da bir süre sonra serbest bırakılacağı konusunda bir anlaşmaya vardıkları belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, NBC'nin "iki ülkenin Brunson'ın serbest kalması için anlaştı" iddiasıyla ilgili olarak, "Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.8501 lira ve en yüksek 5.9442 lirayı gördükten sonra 5.86 - 5.87 lira aralığında,
- euro en düşük 6.7736 lira ve en yüksek 6.9024 lirayı gördükten sonra 6.80 - 6.81 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7581 lira ve en yüksek 7.8744 lirayı gördükten sonra 7.77 - 7.78 lira aralığında harekmet ediyor.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, dün yaptığı açıklamada Brunson'un serbest bırakılması için umutlu olduğunu söylese de, bu konuda iki ülke arasında bir anlaşma olduğuna ilişkin haberleri doğrulamadı.
"Türkiye’nin yarınki duruşmada, suçsuz olan ve yıllardır Türkiye'de haksız yere tutuklu kalan bu iyi adamı serbest bırakma yolunu seçeceği ve kendisini serbest bırakacağı umudumuz devam ediyor" diyen Pence, "Başkan (Donald) Trump, Brunson ailesi ve kilisesi ile ülkesinde bir araya gelene kadar sağlam durmaya devam edeceğimizi açıkça belirtti" dedi.
ABD dün ayrıca dört senatör, dün yaptıkları ortak açıklamada, "ABD ve Türkiye NATO'da müttefiktir ve bölgesel güvenlik ve istikrarla ilgili birçok ortak kaygıları vardır... İlişkilerimizde bu kötü sayfayı kapatmanın zamanı geldi" dediler.

PARTNERBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyorBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirimOrdu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim
Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştıTürkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBM: TBMM'deki EYT teklifi ile emekli maaşları katlanacak

TBM: TBMM'deki EYT teklifi ile emekli maaşları katlanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti

Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti

Dünyanın en popüler meyvesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Dünyanın en popüler meyvesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Müzikseverler yeni JBL GO+ kablosuz hoparlörle buluştu

Müzikseverler yeni JBL GO+ kablosuz hoparlörle buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.