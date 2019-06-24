Piyasalar, bu hafta yoğun veri ve haber akışına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftada yoğun haber akışı ve makroekonomink veri takvimine odaklanırken, yurt içinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından bugün haziran ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek.

28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesi her türlü haber akışının önemli olacağı yeni haftada, ABD-İran arasındaki gelişmeler ise jeopolitik risk algısını belirlemeye devam edecek. Zirveye ilişkin en kritik görüşme ise ticaret savaşı belirsizliğine yön verecek olması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek.

Öte yandan, bu hafta açıklanacak ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve dayanıklı tüketim malları ile Avrupa tarafında enflasyon ve İngiltere büyüme verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.