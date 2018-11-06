PİYASALAR - Dolar 5.30 lirayı gördü, euro 6.10 liranın altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Dövizlerde, Türkiye'nin İran ambargosundan muhaf tutulmasının ardından başlayan gerilemeyle dolar 5.30 liraya, euro 6.05 liraya ve sterlin de 6.92 liraya kadar geriledi.
Günün erken işlemlerinde, Pazartesi gününü;
- 5.3104 liradan kapatan dolar, en düşük 5.3045 lirayı, en yüksek 5.3466 lirayı gördükten sonra 5.33 - 5.34 lira,
- 6.0626 liradan kapatan euro, en düşük 6.0539 lirayı, en yüksek 6.1015 lirayı gördükten sonra 6.08 - 6.09 lira,
- 9.9303 liradan kapatan sterlin, en düşük 9.9249 lirayı, en yüksek 6.9820 lirayı gördükten sonra 6.96 - 6.97 lira aralığında hareket ediyor.
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