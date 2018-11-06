PİYASALAR - Dolar 5.35 lirada, yükselişle açılan BIST100 ekside

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasının ardından gerileyen dövizler yeni günün ortasına doğru toparlandı. Güne yüzde 0.21 artışla 96 bin 146 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi eksiye geçerek 95 bin 700 puan düzeylerine çekildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı. Pazartesi gününü;

- 5.3104 liradan kapatan dolar, en düşük 5.3045 lirayı, en yüksek 5.3466 lirayı gördükten sonra 5.35 - 5.36 lira,

- 6.0626 liradan kapatan euro, en düşük 6.0539 lirayı, en yüksek 6.1015 lirayı gördükten sonra 6.11 - 6.12 lira,

- 9.9303 liradan kapatan sterlin, en düşük 9.9249 lirayı, en yüksek 6.9820 lirayı gördükten sonra 7.00 - 7.01 lira aralığına döndü.

İş Yatırım'ın, "Çılgın Türkler…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Dünya borsalarındaki satıcılı havaya rağmen Türkiye varlıklarının haftaya pozitif ayrışarak başlamasını bekliyorduk" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Ancak gönlümüzden geçse de böylesine sert bir yükseliş öngörmüyorduk. Hisse senedinden, yerel tahvillere, dövizden, euro-tahvile dün tüm Türkiye varlıklarında çılgın bir yükseliş gördük.

"Ne oluyor?

"Ekonominin sert bir şekilde yavaşlamasına, uzmanların büyüme ve kar tahminlerini aşağı çekmesine ve enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen Türkiye varlıkları neden son üç gündür dünyanın en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer aldı?

"Piyasalardaki yükselişin

