PİYASALAR - Dolar 5,89 lira, euro 6.50 lira, sterlin 7.43 lirada

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yaptırımların, piyasaların öngörülerinden daha hafif olacağına ilişkin algılara bağlı olarak dövizler Pazartesi gününe göre 3-5 kuruş geriledi.

Trump, Türkiye ile olan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının görüşmelerini durduracağını ve Türkiye'den çelik alımlarına uygulanan gümkük vergisini yüzde 50 artırılacağını açıkladı.

Gelişmelerin ardından yeni günün ilk işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.8732 lira ve en yüksek 5.9342 lirayı gördükten sonra, 5.89 - 5.90 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4860 lira ve en yüksek 6.5484 lirayı gördükten sonra, 6.50

