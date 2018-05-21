PİYASALAR - Dolar haftaya yeni tarihi rekor düzeyde başladı

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası’nın geçen hafta ortasında “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeni haftaya yeni rekor düzeylerde başladı.

Haftanın ilk işlem gününde; dolar 4.5277 lira ile sterlin de 6.0819 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükselirken, euro da 5.3196 lira ile rekor düzeyine yaklaştı.

Erken işlemlerde dolar 4.51-4.52 lira aralığında, euro 5.30

