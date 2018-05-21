PİYASALAR - Dolar haftaya yeni tarihi rekor düzeyde başladı

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası’nın geçen hafta ortasında “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeni haftaya yeni rekor düzeylerde başladı.
Haftanın ilk işlem gününde; dolar 4.5277 lira ile sterlin de 6.0819 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükselirken, euro da 5.3196 lira ile rekor düzeyine yaklaştı.
Erken işlemlerde dolar 4.51-4.52 lira aralığında, euro 5.30
Altının gramı 188,6 lira ile rekor kırdı!
Dolar yeni haftaya rekorla başladı
AVM’lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki
Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Şok Marketler'in halka arzında beklenenden fazla ilgi
Okuyucu Yorumları 0 yorum