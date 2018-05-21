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PİYASALAR - Dövizler haftaya yeni tarihi rekor düzeylerde başladı (3)

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

Merkez Bankası’nın geçen hafta ortasında “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeni haftaya yeni rekor düzeylerde başladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası’nın geçen hafta ortasında “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeni haftaya yeni rekor düzeylerde başladı.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak dolar yükseldi.
ABD para biriminin, küresel piyasalarda önde gelen altı para birimi karşısındaki gelişimini izleyen dolar endeksi 93.860 ile beş ayın zirvesine çıkarken, euro yüzde 0.42 düşüşle 1.1776 dolara geriledi.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle haftanın ilk işlem gününde;
- dolar 4.5652 lira ile,
- euro 5.3585 lira ile,
- sterlin 6.1285 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.
Piyasaların açılmasıyla dolar 4.55

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