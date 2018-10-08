PİYASALAR - Dövizler yeni haftaya yatay başladı

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Enflasyonun beklentileri aşarak yüzde 24.52'ye yükseldiğinin açıklandığı geçen hafta yüzde 2.0 dolayında yükselen dövizler yeni haftaya yatay başladı.

Erken işlemlerde;

- en düşük 6.1325 lira ve en yüksek 6.1702 lirayı gören dolar 6.16 - 6.17 lira aralığında,

- en düşük 7.0512 lira ve en yüksek 7.1309 lirayı gören euro 7.10 - 7.11 lira aralığında

- en düşük 8.0442 lira ve en yüksek 8.1029 lirayı gören sterlin 8.08 - 8.09 lira aralığında işlem görüyor.

