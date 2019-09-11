Piyasalar, ECB'nin yeni uygulamalarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), bu haftaki toplantısında, mevduat faizinde indirime gitmesi beklenirken, ekonomistler, ECB'nin, varlık alım programı ve kademeli faiz uygulama sistemini de ilan edeceği öngörüsünde bulundu. ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 1 seviyesinde olduğunu ve büyümenin gerilediğini hatırlatarak, finansal piyasaların ECB'den "kesin bir aksiyon" beklediğini söyledi. İlave parasal genişlemenin büyüme etkisi meydana getirmesinin şüpheli olduğunu ifade eden Houte, mali politikanın bu noktada daha etkili olabileceğini vurguladı. Houte, piyasaların ilave parasal genişlemeyi fiyatladığını, bu nedenle hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olmadığını belirterek, ECB'nin, bu haftaki toplantısında, mevduat faiz oranında 20 baz puanlık indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu. Aşırı likidite için kademeli faiz uygulaması sisteminin de devreye girebileceğini aktaran Houte, daha fazla Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) koşullarının da masada olduğunu söyledi.

Yeni parasal genişleme konusunda ECB üyeleri arasında tartışmalar olduğunu dile getiren Houte, aylık 30 milyar avroluk bir varlık alım programına karar verilebileceğini ancak varlık alımı için kesin miktarın Brexit'in gerçekleşeceği tarih sonrasına ertelenebileceğini kaydetti. - "Büyüme ve enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar yapabilir" Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin, toplantıda, büyüme ve enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar yapabileceğini belirterek, bankanın, "konuştuğu gibi davranan" bir hale gelebileceğini ve mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,60'a indirebileceğini söyledi. Schubert, toplantıda kademeli faiz uygulaması ve varlık alım programının ilan edilebileceğini, ECB'nin, aylık 40 milyar avroluk bir varlık alım programına karar verebileceğini aktardı. Bazı ECB üyelerinin "gelenekçi" olduğunu, bu yüzden bankanın alacağı önlemlerin beklentileri karşılamayacağına dair risk bulunduğunu ancak üyelerin çoğunun bu önlem paketi konusunda ikna olduğunu ifade eden Schubert, bankanın, gecikmeden enflasyon hedefine ulaşmak için gücünün yettiği her şeyi yapabileceğini kaydetti.