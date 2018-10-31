PİYASALAR - Enflasyon raporu öncesi dolar 5.50 lira sınırında

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporunu açıklamasının öncesinde dolar 5.50 lira sınırında hareket ederken, euro 6.20 ve sterlin de 7.0 lira dolayında hareket ediyor.
Erken işlemlerde;
- en düşük 5.4608 lira ve en yüksek 5.5082 lirayı gören dolar 5.50 - 5.51 lira aralığında,
- en düşük 6.2004 lira ve en yüksek 6.2523 lirayı gören euro 6.25 - 6.26 lira aralığında,
- en düşük 6.9521 lira ve en yüksek 7.0101 lirayı gören sterlin 7.01 - 7.02 lira aralığında hareket ediyor.
Alnus Yatırım'ın "Bir Cadılar Bayramı Günü" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Pazartesi tatili nedeniyle Salı işbaşı yapan borsada BIST 100 Endeksi yüzde 0.6 düşüşle tam 90,000 düzeyinden kapandı. Ancak, dolar bazında yüzde 2.0 değer kazandı; çünkü, Türk Lirasına yönelik alım dalgası sürüyor. Enflasyon düşüşü ile reel faizin artacağı beklentisi bunda ana etmen. Bu sabah da Botaş, Kasım için sanayiye gazda yüzde 9.0 indirim yaptı. Bugün Merkez Bankası, enflasyon raporunu yayınlayacak. Yıllardır enflasyon tahmini başarısızlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da rahatsız eden Merkez'in, Yeni Ekonomi Programı hedeflerine yaklaşması bekleniyor" denildi.
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