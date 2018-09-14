PİYASALAR - Faiz artırımı sonrası dolar 6.0 lira sınırında

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Merkez Bankası'nın politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmesinin ardından, dün sert düşen dövizler, yeni güne de düşük düzeylerden başladı. Cari açığın da beklentilere paralel olarak, 1 milyar 751 milyon dolara gerilemesi üzerine dolar 6.0 lira ve euro 7.0 lira sınırına gerilerken, sterlin de 8.0 liranın altında hareket etmeye başladı.
Erken işlemlerde;
- dolar 6.02 düzeyine kadar indikten sonra, 6.04 - 6.05 lira aralığında,
- euro 7.05 lira düzeyine kadar indikten sonra, 7.08 - 7.09 lira aralığında,
- sterlin 7.90 lira düzeyine kadar indikten sonra, 7.95 - 7.96 lira aralığında hareket ediyor.
Cari işlemler açığı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre, 2.96 milyar dolar düşüşle, beklentiler doğrultusunda 1 milyar 751 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, Temmuz ayı sonunda 12 aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 milyon dolar oldu.
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