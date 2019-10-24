PİYASALAR - Faiz indirimiyle dolar 5.7650 liraya kadar yükseldi

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Merkez Bankası'nın 2.5 puan (250 bazpuan) ile, 1.0 - 2.0 puan dolayında olan beklentilerin üzerinde faiz indiriminin ardından dolar 3.25 kuruş birden yükseldi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun kararı öncesi 5.7325 lira düzeyinde olan dolar, kararın hemen ardından 5.7650 liraya kadar yükseldi.

Gün içindeki işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7300 lira ve en yüksek 5.7728 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3791 lira ve en yüksek 6.4260 lirayı gördükten sonra, 6.41

