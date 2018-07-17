Piyasalar Fed Başkanı Powell'a odaklandı

IMF'nin DEG Raporu'nda küresel ekonomik büyümeye yönelik tahminler değişmemesine karşın, ABD ve ticaret partnerleri arasında yaşanan gerilimin, küresel ekonomiyi rayından çıkarabileceği uyarısında bulunuldu. IMF Başekonomisti Maurice Obstfeld de ABD'nin ticaret savaşından en kötü etkilenecek ülkelerden biri olacağına işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise zirve sonrasında yaptıkları açıklamalarla, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi yönünde istekli olduklarını ortaya koydu.

Fed Başkanı Powell, bugün 17.00'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde altı aylık ekonomi ve para politikası sunumu gerçekleştirecek. Sunumunun ardından soruları yanıtlayacak olan Powell'ın, dünya gündemindeki ticaret savaşlarının ekonomiye etkilerine ilişkin de görüşlerini paylaşması bekleniyor.

Hisse senedi piyasalarında, dün Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından güncellenen Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu ile ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinden gelen açıklamalar takip edilirken, bugün yatırımcıların odağında Powell'ın konuşma içeriği bulunuyor.

Gelişmelerin ardından New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones Sanayi endeksi yüzde 0,2 yükseldi, Standard & Poor's 500 endeksinde yüzde 0,1'lik ve Nasdaq Teknoloji endeksinde yüzde 0,3'lük düşüş yaşandı. Dolar endeksi 94,5 seviyelerinde yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,86 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, Jerome Powell'ın sunum sonrası yapacağı soru-cevap kısmındaki açıklamaların önem taşıdığını, burada bankanın her üç ayda bir faiz artırmasının doğru olduğunu savunmasının beklendiğini bildirdi. Powell'ın açıklamalarında, ticaret savaşının bankanın faiz politikasını etkileyip etkilemeyeceğine dair ipuçları aranacağını da aktaran analistler, bugün ayrıca ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin izleneceğini bildirdi.

Avrupa tarafında da dün pay piyasalarında Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 geriledi, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,2 değer kazandı. Avro/dolar paritesi de dün 1,1725'e kadar yükselmesi sonrasında bugün 1,17-1,20 dar bandında hareket ediyor.