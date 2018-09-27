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PİYASALAR - Fed faiz artışı sonrası dövizler yatay, Borsa yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi politika faizini 0.25 puan artırmasının ardından, dövizler yatay hareket ederken, güne yüzde 0.07 düşüşle 99 bin 83 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, daha sonra yüzde 0.60 artıya geçerek 99 bin 765 puana kadar çıktı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi politika faizini 0.25 puan artırmasının ardından, dövizler yatay hareket ederken, güne yüzde 0.07 düşüşle 99 bin 83 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, daha sonra yüzde 0.60 artıya geçerek 99 bin 765 puana kadar çıktı.
Erken işlemlerde;
- en düşük 6.0734 ve en yüksek 6.1375 lirayı gören dolar, 6.08 - 6.09 lira aralığında,
- en düşük 7.1201 ve en yüksek 7.2049 lirayı gören euro, 7.14 - 7.15 lira aralığında,
- en düşük 7.9870 ve en yüksek 8.0812 lirayı gören sterlin, 8.00 - 8.01 lira aralığında hareket ediyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Faiz oranındaki değişim, para politikasında herhangi bir değişikliğe değil, politikanın beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğine işaret ediyor" dedi.
Powell, genel büyüme görünümünü olumlu bulduğunu, istihdamın yüksek olması, işsizliğin azalması ve ekonomiye güvenin artması gibi nedenlerle faiz artışına gidildiğini söyledi ve mali sistemin daha güçlü olduğuna inancının tam olduğunu ekledi.
Powell, faiz artırımının Fed'in ekonomide gördüğü gücü yansıttığını ve kademeli olarak faiz oranlarını normal seviyelere çıkararak başladıkları para politikasını normalleştirme sürecinde bir adım daha attıklarını söyledi.
Powell, ABD Başkanı Trump'ın Fed'in faiz artırması durumunda ekonominin yavaşlayacağı ve işsizliğin artacağı yönündeki açıklamalarına işaret ederek, "Kararlarımızda siyasi unsurları dikkate almıyoruz" dedi ve mevcut faiz oranlarının ekonominin gücünü gösterdiğini belirtti.
ABD Başkanı Trump'ın getirdiği ek gümrük vergilerinin ABD ekonomisinin performansını henüz etkilemediğini ifade eden Powell, bu vergilerin uzun süre uygulanması durumunda Çinden ithal edilen çelik, alüminyum ve ürünlerinin tedarik zincirine zarar vereceğine ve ekonomi için kötü sonuçlar doğuracağına işaret etti.
İş güveni kaybı ve finansal piyasaların tepkisinden endişeli olduklarının altını çizen Powell, daha korumacı bir dünyanın hem ABD hem de diğer ekonomiler için kötü olduğunu söyledi ve iş güveni kaybı kosunda endişeli oldukları söyledi.
TL’de toparlanma ve BIST’de hisse değişimi devam edecek mi?
İş Yatırım'ın, "TL’de toparlanma ve BIST’de hisse değişimi devam edecek mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Dünkü işlemlerde TL’de dolara karşı 6.0 seviyesine doğru geri çekilme görülürken, BIST’de uzun zamandır endeksin gerisinde performans gösteren bankacılık sektörü hisseleri lehine hisse değişiminin dün de devam ettiğini gözledik" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Şubat ayından gelen düşüş trend çizgisini yukarı kıran BIST Banka endeksi 116 bin direncine kadar yükselişini devam ettirebilir, TL’de ise 6.0 seviyesi güçlü bir direnç olmaya devam ediyor.
"Bugün Akbank’ın yenilenen sendikasyon kredisi ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Piyasa beklentisi geri ödenen kredinin tamamına yakının çevrileceği yönünde.
"Dün akşam FED’in faiz kararı sonrası yaptığı açıklamaya baktığımızda, FED’in artık gevşek para politikası uygulamadığı görüşünde olduğuna işaret eden ifade değişikliği var.
"Normalde güvercin bir duruş olarak algılanabilecek bu değişikliğe karşın, 2019’da 3 adet faiz artışı ile ilgili beklentinin korunduğunu görüyoruz.
"Sonuç olarak, ABD 10 yıllık faiz oranlarının 3.05 seviyesinde seyretmeye devam ettiğini de dikkate aldığımızda dünkü açıklama ardından GOÜ varlıklarını destekler bir görüntü ortaya çıkmıyor.
"Yurtiçi haber akışına baktığımızda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün başlayacak ve yarın devam edecek Almanya ziyareti gündemin üst sırasında yer alıyor.
"Tofaş’ın Ekim ayında üretime talep düşüşü kaynaklı 9 günü ara vereceği haberi bugün hissede satış baskısı yaratabilir."

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