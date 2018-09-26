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PİYASALAR - Fed faiz kararına doğru dövizler yatay

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 17:42 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük toplantısının ardından açıklayacağı faiz kararı öncesi döviz piyasaları yatay hareket ediyor.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki günlük toplantısının ardından açıklayacağı faiz kararı öncesi döviz piyasaları yatay hareket ediyor.
Fed'in iki gün süren para politikası toplantısı bugün sona erecek ve karar akşam 21:00'de açıklanacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı da 2130'da başlayacak. Piyasalarda Fed'in politika faizini 0.25 puan artırması bekleniyor.
Gün içinde;
- en düşük 6.0972 ve en yüksek 6.2009 lirayı gören dolar, 6.10 - 6.11 lira aralığında,
- en düşük 7.1613 ve en yüksek 6.3020 lirayı gören euro, 7.17 - 7.18 lira aralığında,
- en düşük 8.0370 ve en yüksek 8.1782 lirayı gören sterlin, 8.05 - 8.06 lira aralığında hareket ediyor.
Güne 0.42 artışla 99 bin 709 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, yaşanan teknik sorunlar nedeniyle çık kısa süren işlemlerde 98 bin 147 puana kadar indikten sonra, 98430 puan dolayında hareket ediyor. Borsa İstanbul, bugün yaşanan sorunun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığını, herhangi bir siber saldırı söz konusu olmadığını belirtti.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, piyasaların, bugün ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek faiz kararınına değil, gelecek dönemler için verilecek sinyallere odaklanacağını söyledi.
Fed’den beklenen faiz değişikliğinin fiyatlara yansımış durumda olduğunu ve sürpriz bir açıklama olmazsa piyasalarda fark yaratılmayacağını söyleyen Pamir, “Fed’in faiz açıklamasını yaparken gelecek dönemde ne yapacağı hakkında vereceği bilgiler önemli. Piyasa, Fed’in daha agresif bir faiz artışı sinyali verip vermeyeceğine odalanacaktır” dedi.
Pamir, doların değer kazanmasının, ihracatı olumsuz etkileyeceği nedeniyle ABD tarafından istenmediğini belirtti ve ekledi:
"Doların değer kazanması şirketlerin uluslararası piyasalara daha rahat girmesini, alım gücünün artmasını sağlarken, doğrudan yatırımları ve şirket satın almalarını kolaylaştır. Sadece ticaretteki olumsuz etkiyi düşünmemek gerek, alım gücü artışını da değerlendirmek gerek."
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Pazartesi günü yaptığı Rahip Brunson ile ilgili açıklamalar sonrasında dövizlerde görülen gerilemenin tamamen siyasi olduğunu söyleyen Pamir, "Dövizlerdeki gerileme ekonomik problemlerimiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Brıunson ile ilgili gelişmeler olumlu etki yapacaktır ancak ekonomik problemlerimiz için faklı çözümler ve mekanizmalar ihtiyacımız var" diye ekledi.

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