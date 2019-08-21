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Piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 09:06 | Son Güncelleme

Fed'in 2008 küresel ekonomik krizden bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda, bankanın faiz patikasına ilişkin sinyaller aranacak

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, ticaret savaşı endişeleri, jeopoltik riskler ve Avrupa'daki siyasi belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ekonomiyi desteklemek adına sermaye kazançlarını enflasyona endeksleyerek vergilerde bir indirim de dahil olmak üzere önlemler almayı düşündüğünü belirterek, Fed'e yönelik faiz indirimi baskılarını sürdürdü. Ekonominin resesyondan çok uzak olduğunu belirten Trump, öte yandan Çin ile bir anlaşma yapmak için hazır olmadıklarını söyledi.

Trump'ın açıklamaları sonrası ticaret savaşı endişeleri artarken, Avrupa'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifası da siyasi riskleri yeniden gündemin odağına taşıdı. Öte yandan Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenlemesi ve Hong Kong'da devam eden protestolar jeopolitik riskleri de gündemde tutuyor.

Söz konusu gelişmeler sonrası dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 1,55'e kadar gerilemesi sonrasında bugün yeniden yüzde 1,58'in üzerine yerleşirken, dolar endeksi 98,2 civarındaki yatay seyrini sürdürdü.

Analistler, ticaret savaşı konusunun piyasalara yön veren en önemli etmen olma özelliğini koruduğunu belirterek, konuya ilişkin taraflardan gelen açıklamaların izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Bugün Fed'in 2008 küresel ekonomik krizden bu yana ilk kez faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanakların açıklanacağını anımsatarak, tutanaklarda faiz patikasına ilişkin sinyaller aranacağını vurguladı.

Avrupa pay piyasalarında dün İtalya'daki siyasi krize odaklanıldığı ve düşüşler yaşandığı görülürken, avro/dolar paritesinin İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasını sunmasının ardından çok fazla tepki vermediği ve 1,11 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdüğü dikkati çekti. Pay piyasaları tarafında dün İtalya'da FTSE MIB 30 endeksinde yüzde 1,11'lik, Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 0,5'lik, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 0,9'luk ve Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 0,55'lik düşüş yaşandı.

Analistler, İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın alternatif hükümet seçeneklerine dair istişareleri ve olası seçim yenilemesi için vereceği sinyallerin takip edileceğini söyledi.

Asya tarafında gelişmelerin etkisiyle düşük işlem hacimli ve karışık bir seyrin hakim olduğu görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,07 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,29 geriledi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,78 artışla 96.031,83 puandan tamamlarken, dolar/TL küresel risk algısındaki bozulmanın etkisiyle dün 5,75 seviyeler,ini test etmesinin ardından bugün 5,73 seviyelerine geriledi.

Analistler, dünya çapında risk iştahını azaltan gelişmelerin yaşanmaya devam ettiğini belirterek, ticaret savaşı endişeleri, siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerdeki artışa dikkati çekti.

Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD 2. el konut satış verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 seviyesinin destek, 96.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı yurt dışı ÜFE

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

14.30 Türkiye, haziran ayı Konut Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

17.00 ABD, temmuz ayı ikinci el konut satışları

21.00 ABD, temmuz ayı Fed toplantı tutanakları

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