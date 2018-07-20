Piyasalar G20 toplantıları öncesi karışık seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin " (Ekonomi ve borsada) Ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim ancak onlara (Fed'e) en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları konusunda izin veriyorum." ifadelerini kullandı. Fed'in ekonomik toparlanmayı aksatabileceğini savunan Trump, "Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor." dedi.

Hafta sonu Arjantin'in başkenti Buenos Aires, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı"na ev sahipliği yapacak. Ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin ana gündem maddesini belirleyeceği düşünülen toplantıya, Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya katılacak.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, güçlenen dolar ve ticaret savaşına ilişkin endişelerle gözlenen dalgalı seyrin, hafta sonu Arjantin'de düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde bugün de devam etmesi bekleniyor.

Dolar endeksi dün ticaret savaşına ilişkin endişelerle 95,652 ile son bir yılın en yüksek seviyesini görmesine karşın, Trump'ın Fed'in faiz artırımlarını eleştirmesi ile düşüşe geçti ve günü yüzde 0,1 artışla 95,154'ten tamamladı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise yüzde 1'in üzerinde değer kayıpları görüldü. Dolar endeksi bugün de düşüşünü sürdürerek yüzde 0,1 kayıpla 95,017 seviyelerinden işlem görüyor.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 207 bine gerileyerek 49 yılın en düşük seviyesini kaydetti. Söz konusu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones Sanayi endeksi yüzde 0,53, Standard&Poor's 500 endeksi yüzde 0,4 ve Nasdaq Teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Analistler, Trump'ın Beyaz Saray'ın 1992'den bu yana Fed'in para politikalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınması geleneğini ihlal ettiğine dikkati çekerek, bu durumun dolar endeksi ile pay piyasalarında satış baskısı yarattığını kaydetti. ABD tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu, ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini aktaran analistler, hafta sonu düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin sürmesinin beklendiğini bildirdi.