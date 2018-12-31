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Piyasalar için yılın son işlem günü

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 09:01 | Son Güncelleme

Piyasalar için yılın son işlem günü

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda yılın son işlem gününde düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenmesi beklenirken, yurt içi piyasalarda kasım ayı dış ticaret istatistikleri takip edilecek.

Geçen hafta zayıf makro veri akışı gündeminin olması ve Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda iç dinamikler öne çıkarken, ABD'de hükümetin kepenk kapatması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a ilişkin haberler yön üzerinde belirleyici oldu.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e ilişkin eleştirilerini sürdürmesi sonrası piyasalarda yaşanan düşüşler, Trump'ın danışmanı Kevin Hassett'in "Fed Başkanı Powell'ın görevden alınmasının söz konusu olmadığı" yönündeki açıklamaları ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret savaşı müzakerelerinin yeni yılın ilk günlerinde ivme kazanacağı haberleriyle yerini ralliye bıraktı.

Trump, cumartesi günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari krize yönelik anlaşmada önemli bir mesafe katedildiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta dalgalı bir seyir izlenen New York borsasında, cuma günü Dow Jones endeksinde yüzde 0,33'lük ve S&P 500 endeksinde yüzde 0,12'lik düşüş yaşandı, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,08 yükseldi. Geçen hafta yüzde 2,7137'ye kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, bugün de düşüşünü sürdürdü ve yüzde 2,7130'u gördü.

Analistler, ticarete dayalı kaygıların azalmasının ardından Asya fiyatlamalarının nispeten olumlu seyrettiğini ifade ederek, bu hafta ABD'de ekonomik aktivite öncü göstergesi ISM endeksi ve tarım dışı istihdam gibi piyasa algılamasını etkileyecek verilerin açıklanacağını, Powell'ın cuma günü yapacağı konuşmanın da yakından takip edileceğini bildirdi.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların perşembe günü hükümete önce şubat, daha sonra ise eylül ayına kadar ödenek sağlayacak geçici planı oylamasının beklendiğini de aktaran analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sürecinin ne kadar uzayacağı ve Trump'ın bu konuda yapacağı açıklamaların önemli olacağını vurguladı.

Avrupa tarafında, geçen hafta Noel dolayısıyla 3 gün boyunca tatil edilen birçok ülke borsası, bugün de yeni yıl arifesinde işleme kapalı olacak. Analistler, bugün İngiltere piyasalarında yarım gün işlem yapılacağını, Almanya, Fransa ve İtalya'da ise piyasaların tam gün tatil olacağını belirterek, cuma günü artıda kapanan Avrupa borsalarının 2018'de son 10 yılın en kötü performansını sergilediğine dikkati çekti.

Asya borsalarında, bugün Çin ve Japonya piyasalarında da yeni yıl arifesi dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 90.435,33 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise cuma günü 5,27'den kapanmasının ardından bugün yatay bir seyir izlerken, 5,27-5,30 bandında hareket ediyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı dış ticaret istatistikleri

18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sektörü faaliyet endeksi

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Anahtar Kelimeler:
bist Küresel piyasalar

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