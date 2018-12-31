Piyasalar için yılın son işlem günü

Trump, cumartesi günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari krize yönelik anlaşmada önemli bir mesafe katedildiğini bildirdi.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e ilişkin eleştirilerini sürdürmesi sonrası piyasalarda yaşanan düşüşler, Trump'ın danışmanı Kevin Hassett'in "Fed Başkanı Powell'ın görevden alınmasının söz konusu olmadığı" yönündeki açıklamaları ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret savaşı müzakerelerinin yeni yılın ilk günlerinde ivme kazanacağı haberleriyle yerini ralliye bıraktı.

Geçen hafta zayıf makro veri akışı gündeminin olması ve Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda iç dinamikler öne çıkarken, ABD'de hükümetin kepenk kapatması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a ilişkin haberler yön üzerinde belirleyici oldu.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda yılın son işlem gününde düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenmesi beklenirken, yurt içi piyasalarda kasım ayı dış ticaret istatistikleri takip edilecek.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta dalgalı bir seyir izlenen New York borsasında, cuma günü Dow Jones endeksinde yüzde 0,33'lük ve S&P 500 endeksinde yüzde 0,12'lik düşüş yaşandı, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,08 yükseldi. Geçen hafta yüzde 2,7137'ye kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, bugün de düşüşünü sürdürdü ve yüzde 2,7130'u gördü.

Analistler, ticarete dayalı kaygıların azalmasının ardından Asya fiyatlamalarının nispeten olumlu seyrettiğini ifade ederek, bu hafta ABD'de ekonomik aktivite öncü göstergesi ISM endeksi ve tarım dışı istihdam gibi piyasa algılamasını etkileyecek verilerin açıklanacağını, Powell'ın cuma günü yapacağı konuşmanın da yakından takip edileceğini bildirdi.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların perşembe günü hükümete önce şubat, daha sonra ise eylül ayına kadar ödenek sağlayacak geçici planı oylamasının beklendiğini de aktaran analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sürecinin ne kadar uzayacağı ve Trump'ın bu konuda yapacağı açıklamaların önemli olacağını vurguladı.