Piyasalar, jeopolitik gelişmelere odaklandı

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılacak harekata ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası ABD tarafından gelecek söylemlerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti. ABD'de iç siyasi çekişmeler nedeniyle Trump'tan gelecek açıklamaların çelişkili olmaya devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, piyasalarda artan oynaklığın ise kısa süreli olacağı tahmininde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün, ABD askerinin Suriye'den çekilme zamanının geldiğini açıklaması sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" ifadelerini kullanması tepkiye neden oldu. Trump, sonraki açıklamasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum." dedi.

Söz konusu gelişmelerin jeopolitik risk algısını artırması nedeniyle dün dolar/TL 5,84 seviyesine çıkarken, Borsa İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 azalışla 102.993 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinin dün gün içinde gördüğü 105.000 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçtiğine dikkati çeken analistler, 101.200 desteğinin kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.