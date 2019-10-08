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Piyasalar, jeopolitik gelişmelere odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 09:20 | Son Güncelleme

Piyasalar, jeopolitik gelişmelere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Suriye'nin kuzeyine ilişkin gelişmeler piyasalardaki jeopolitik risk algısının artmasına neden olurken, yetkililerden gelen açıklamalar ve bugünden itibaren hareketlenecek makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün, ABD askerinin Suriye'den çekilme zamanının geldiğini açıklaması sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılacak harekata ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası ABD tarafından gelecek söylemlerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti. ABD'de iç siyasi çekişmeler nedeniyle Trump'tan gelecek açıklamaların çelişkili olmaya devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, piyasalarda artan oynaklığın ise kısa süreli olacağı tahmininde bulundu.

Trump'ın, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" ifadelerini kullanması tepkiye neden oldu. Trump, sonraki açıklamasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Suriye’de kimsenin tarafını tutmuyorum." dedi.

Söz konusu gelişmelerin jeopolitik risk algısını artırması nedeniyle dün dolar/TL 5,84 seviyesine çıkarken, Borsa İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 azalışla 102.993 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinin dün gün içinde gördüğü 105.000 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçtiğine dikkati çeken analistler, 101.200 desteğinin kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Analistler, dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, bu seviyenin üzerinde 5,92'nin takip edileceğini belirterek, olası düşüşlerde 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

ABD'de dün satış ağırlıklı bir seyir izlenen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

Dün ABD borsalarındaki satışlar etkisini artırmadan önce kapanan Avrupa pay piyasalarında ise yükseliş eğilimi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Resmi tatil dolayısıyla bir haftayı aşkın süredir kapalı olan Çin piyasaları bugün işleme açıldı. 10 Ekim'de ABD ile Çinli yetkililer arasında ABD'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 ABD, eylül ayı küçük işletmeler iyimserlik endeksi

15.30 ABD, eylül ayı ÜFE

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Anahtar Kelimeler:
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