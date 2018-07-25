Piyasalar, Juncker-Trump görüşmesine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğü gözlenirken, ticaret gerilimine ilişkin önemli bir görüşme niteliği taşıyan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump buluşması takip edilecek.

Donald Trump, ticaret ve gümrük vergilerine ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarına devam etti. Paylaşımında, yıllarca ticarette ABD'ye haksız muamele eden ülkelerin hepsinin Washington'a müzakere için geldiğini belirten Trump, "Gümrük vergileri en harikası! ABD'ye haksız muamele eden bir ülke ya ticaret müzakerelerinde adil bir anlaşma sağlamalı ya da gümrük vergileriyle vurulmalı. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları ile ticaret gerilimine ilişkin gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, bugün AB Komisyonu Başkanı Juncker'ın, Washington'da Trump ile gerçekleştireceği görüşme piyasaların odağına yerleşti. Toplantının ana konusunun, transatlantik ticaretin geliştirilmesi olacağı belirtilirken, güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme konularının da ele alınacak diğer gündem maddeleri olması bekleniyor.