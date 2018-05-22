PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.55 liranın altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen ve yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başlayan dolar, dolar endeksinin günlük yüzde 0.32 düşüşle 93.38 düzeyine inmesiyle, 4.54



PARTNER Şaşırtan dilenciler