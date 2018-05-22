FİNANS

PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.55 liranın altında

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen ve yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başlayan dolar, dolar endeksinin günlük yüzde 0.32 düşüşle 93.38 düzeyine inmesiyle, 4.54

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen ve yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başlayan dolar, dolar endeksinin günlük yüzde 0.32 düşüşle 93.38 düzeyine inmesiyle, 4.54

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