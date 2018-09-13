Piyasalar merkez bankalarını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının kararlarını beklerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta yüzde 0,1 azalarak 1,5 yılın ardından ilk kez düşüş kaydederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise tahminler doğrultusunda ticaret endişeleri dile getirildi.

Raporda, ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard da yaptığı konuşmada "İleriye baktığımızda büyümenin muhtemelen güçlü kalacağını görüyoruz. Beklenmeyen gelişmeler yaşanmazsa faiz oranındaki kademeli artışların gelecek bir iki yıl boyunca sürmesi, tam istihdamı korumak ve enflasyonu hedefe yakın tutmak için muhtemelen uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi sınırlı da olsa değer kaybetti, pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 yükselirken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23 geriledi.