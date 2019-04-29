Piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bu hafta başta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ticaret müzakereleri başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündemine odaklanırken, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.

ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan yılın ilk çeyrek GSYH verisi yüzde 3,2 ile beklentilerin belirgin bir şekilde üzerinde artarken, büyüme kompozisyonu; bugün açıklanacak kişisel harcamalar ve cuma günü yayımlanacak istihdam raporu verisinin önemini arttırdı. Çarşamba günü kararları açıklanacak Fed'in son dönemde beklentilerden iyi gelen verileri nasıl yorumlayacağına ilişkin öngörüler farklılık gösterse de ekonomistlerin büyük çoğunluğu faizlerde ve adım atma konusunda "sabırlı olunacak" ifadesinde değişiklik yapılmayacağı tahmininde bulunuyor.

Açıklanan büyüme verisinin pozitif yönde sürpriz yapması, pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağlarken, ekonomik aktiviteye ilişkin artan iyimserlikle 75 doların üzerini test eden Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile hızlı bir şekilde geriledi. Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile görüştüğünü ve petrol fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Brent petrolün varil fiyatı, söz konusu açıklama ile cuma gününü yüzde 3,4 değer kaybıyla 71,69 dolardan tamamlamasının ardından bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.