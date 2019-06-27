FİNANS

Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 09:06 | Son Güncelleme

G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve ABD-Çin ticaret müzakerelerine yönelik haber akışıyla dalgalı bir seyir izlenen piyasalarda, bugün ABD'de büyüme, Avro Bölgesi ve yurt içinde ise Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD'de büyüme, Avro Bölgesi ve yurt içinde ise Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda attığı adımları savunmayı ve ifadelerini sertleştirmeyi sürdürdü.

İran'a çok güçlü yaptırımlar uyguladıklarını vurgulayan Trump, "İran yönetiminin kendi halkını önemsediğinden emin değilim. Eğer önemsiyorlarsa (ABD ile) bir anlaşma yaparlar. Eğer anlaşma yapmazlarsa demek ki sadece kendilerini düşünüyorlar. Eğer yaptıkları buysa o zaman onlar bencil ve aptallardır." dedi.

Öte yandan, yarın Japonya'da başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD ile Çin liderleri arasında gerçekleşecek ticaret müzakerelerine yönelik haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Zirvenin ikinci günü gerçekleşmesi beklenen görüşmeye yönelik Trump, Çin lideri Şi Jinping ile ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamazsa ek tarifeler getirmek ve Çin ile daha az iş yapmak konusunda tehditte bulundu.

Buna karşın ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise "ABD ile Çin anlaşmasında yolun yaklaşık yüzde 90'ını tamamladık ve bunu tamamlama imkanı var" açıklaması ile konuya yönelik iyimser beklentilerini arttırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Fed'in faizleri şu anki seviyelere yükseltmemesi gerekirdi. Powell'ın yerine (Avrupa Merkez Bankası Başkanı) Mario Draghi olmalıydı." yorumunu yaptı.

Söz konusu gelişmelerin yanı sıra dün ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri yüzde 1,3 düşüş kaydederek, ülkede son dönemde beklentilerin altında kalan veri setine eklendi. New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,04 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,12 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,0-96,3 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,4 seviyelerinde dengelendi. Dün yüzde 2'nin altını gören ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlikle yüzde 2,07'ye kadar yükseldi.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının jeopolitik risklerdeki artışı tetiklediğini, ticaret müzakereleri çıkmazının ise sürdüğünü belirterek, bugün ABD'de ilk çeyrek büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında dün Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreterliği'ne Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi. Pay piyasalarında ise düşüş yaşanırken, Almanya'da tüketici güveni endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın DAX 30 endeksi pozitif ayrıştı. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 geriledi.

Analistler, Avro Bölgesi'nde, İngiltere'de başkanlık seçimleri ve Brexit gelişmelerinin takip edildiğini, öte yandan Draghi'nin sinyalini verdiği parasal gevşemeye ilişkin yasal mevzuatın sorgulandığını belirterek, bugün Avro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi ile Tüketici Güven Endeksi'nin piyasaların yönü açısından önemli olduğunu söyledi.

Asya piyasalarında bugün pozitif bir seyrin hakim olduğu görülürken, Japonya'da perakende satışların beklentiler doğrultusunda açıklanmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ABD-İran gerilimi ile küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle dün günü yüzde 0,62 düşüşle 94.831,19 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,75 seviyelerine gerilemesinin ardından bugün 5,77 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışının piyasalara yön vermeye devam edeceğini belirterek, bugün veri gündeminin öne çıkacağını ve ABD'de büyüme, Avro Bölgesi ve yurt içinde ise güven endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

10.00 Türkiye, haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Güven Endeksi

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, haziran TÜFE

15.30 ABD, 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, mayıs bekleyen konut satışları

18.00 ABD, haziran Kansas City Fed İmalat Sanayi Faaliyet Endeksi

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Anahtar Kelimeler:
bist Küresel piyasalar Trump

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