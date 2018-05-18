(Piyasa verileriyle güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası’nın önceki günkü “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeniden zirveye yaklaştı.
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