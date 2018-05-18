Hilal Sarı / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası’nın önceki günkü “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, Borsa İstanbul’un (BIST) kapanışından sonra tarihi rekorları bir kez daha tazeledi.
Haftanın son işlem gününde dolar 4.5055 lira ile tarihi rekoronu tazeledikten sonra, 4.50-4.51 lira aralığında, euro 5.3044 liraya kadar yükseldikten sonra 5.29
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