Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası’nın geçen hafta ortasında “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeni güne, yeni rekor düzeylerde başladıkları haftanın ilk gününde, lira karşısında rekor üstüne rekor kırıyorlar.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak dolar yükseldi.

ABD para biriminin, küresel piyasalarda önde gelen altı para birimi karşısındaki gelişimini izleyen dolar endeksi 93.860 ile beş ayın zirvesine çıkarken, euro yüzde 0.14 düşüşle 1.1756 dolara geriledi.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle haftanın ilk işlem gününde;

- dolar 4.5993 lira ile,

- euro 5.4142 lira ile,

- sterlin 6.1777 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

Piyasanın kapanış saatine yaklaşırken, dolar 4.59

