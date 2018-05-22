Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen dolar yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başladı. İlk işlemlerde euro 5.4106 liraya, sterlin de 6.1635 lirayı gördü.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle haftanın ilk işlem gününde;

- dolar 4.5993 lira ile,

- euro 5.4142 lira ile,

- sterlin 6.1777 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

Merkez Bankası'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftaya günlük yüzde 0.24 düşüle 102 bin 166 puandan başladıktan sonra, günü yüzde 0.15 düşüşle 102 bin 258 puandan kapattı.

