Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen dolar yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başladı. İlk işlemlerde euro 5.4106 lirayı, sterlin de 6.1635 lirayı gördü.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle haftanın ilk işlem gününde;

- dolar 4.5993 lira ile,

- euro 5.4142 lira ile,

- sterlin 6.1777 lira ile yeni tarihi düzeylerine yükseldi.

Piyasaların açılmasıyla dolar 4.57-4.58 düzeyine, euro 5.38

