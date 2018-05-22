Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen dolar yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başladı. İlk işlemlerde euro 5.4106 lirayı, sterlin de 6.1635 lirayı gördü.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle haftanın ilk işlem gününde;
- dolar 4.5993 lira ile,
- euro 5.4142 lira ile,
- sterlin 6.1777 lira ile yeni tarihi düzeylerine yükseldi.
Piyasaların açılmasıyla dolar 4.57-4.58 düzeyine, euro 5.38
Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi
Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi! Fiyatlara yansımadı
Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)
Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum