FİNANS

PİYASALAR

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 14:03 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen ve yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başlayan dolar, rekor tazeleyerek 4.6227 liraya kadar çıktı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen ve yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başlayan dolar, rekor tazeleyerek 4.6227 liraya kadar çıktı. Euro 5.4620 lira ile, sterlin de 5.2282 lira ile rekorlarını tazelediler.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle dövizler;
- dolar 4.6227 lira ile,
- euro 5.4620 lira ile,
- sterlin 6.2282 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.
Merkez Bankası'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.
Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) 102 bin puanın üzerinde başladığı güne öğle saatlerinde günlük yüzde 0.49 artarak 102 bin 763 puandan devam etti.
İş Yatırım’ın “Negatif ayrışmaya devam ediyoruz” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“Ticaret rüzgarlarını arkasına alan gelişmiş ülke borsaları Wall Street’in önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Ancak güçlü dolar ve yükselen faizlerin baskısı altındaki gelişmekte olan piyasalar yükselişe sınırlı oranda katılabiliyor.
“Türkiye hisse fiyatları Wall Street’e paralel hafif toparlandı. Ancak dolar bazında kayıplar devam ediyor. MSCI Türkiye aybaşından beri yüzde 13, son üç ayda yüzde 30 kayıp ile gelişmekte olan borsalara göre altı kat daha fazla kaybettirdi.
“ABD borsalarındaki yükselişe ve Türk lirasındaki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Ancak kalıcı yükseliş için Türk lirasının toparlanması gerekiyor."

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı
Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyasıPegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MMO / Tataroğlu: Denetimsiz lunaparklar tehlike saçıyor

MMO / Tataroğlu: Denetimsiz lunaparklar tehlike saçıyor

KKTC Başbakanı Erhürman: TL yerine farklı para birimi ihtimali masada

KKTC Başbakanı Erhürman: TL yerine farklı para birimi ihtimali masada

Muratbey peynirleri Avrupa'ya ilk ürünleri gönderdi

Muratbey peynirleri Avrupa'ya ilk ürünleri gönderdi

İtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattı

İtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattı

Türk çimento sektörü 2004’ten bu yana 250 binden fazla fidan dikti

Türk çimento sektörü 2004’ten bu yana 250 binden fazla fidan dikti

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.