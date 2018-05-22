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FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 18:45 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen ve yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başlayan dolar, rekor tazeleyerek 4.6645 liraya kadar çıktı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen ve yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başlayan dolar, rekor tazeleyerek 4.6645 liraya kadar çıktı. Euro 5.4961 lira ile, sterlin de 6.2675 lira ile rekorlarını tazelediler.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle;
- dolar 4.6645 lira ile,
- euro 5.4961 lira ile,
- sterlin 6.2675 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.
Merkez Bankası'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.
Piyasanın kapanış saatine yaklaşırken dolar 4.64

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