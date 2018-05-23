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FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 07:41 | Son Güncelleme

Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladı.
Piyasalardaki erken işlemlerde;
- dolar 4.8213 lira ile,
- euro 5.6837 lira ile,
- sterlin 6.5404 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.
İş Yatırım’ın, dünkü “Negatif ayrışmaya devam ediyoruz” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“Ticaret rüzgarlarını arkasına alan gelişmiş ülke borsaları Wall Street’in önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Ancak güçlü dolar ve yükselen faizlerin baskısı altındaki gelişmekte olan piyasalar yükselişe sınırlı oranda katılabiliyor.
“Türkiye hisse fiyatları Wall Street’e paralel hafif toparlandı. Ancak dolar bazında kayıplar devam ediyor. MSCI Türkiye aybaşından beri yüzde 13, son üç ayda yüzde 30 kayıp ile gelişmekte olan borsalara göre altı kat daha fazla kaybettirdi.
“ABD borsalarındaki yükselişe ve Türk lirasındaki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Ancak kalıcı yükseliş için Türk lirasının toparlanması gerekiyor."
Borsa İstanbul Endeksi ise (BİST100), dün 102 bin puanın üzerinde başladığı günü yüzde 1.05 artışla 103 bin 327 puandan tamamladı.

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