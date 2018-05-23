Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladı.

Piyasalardaki erken işlemlerde;

- dolar 4.8213 lira ile,

- euro 5.6837 lira ile,

- sterlin 6.5404 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

Dolar piyasanın açılmasıyla 4.77

