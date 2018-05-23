Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladı.
Piyasalardaki erken işlemlerde;
- dolar 4.8213 lira ile,
- euro 5.6837 lira ile,
- sterlin 6.5404 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.
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