Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladıktan sonra dolar hız kesmeyerek 4.9271 lira ile yeni tarihi rekor düzeye yükseldi.

Piyasalardaki soluksuz tırmanışın sonucunda;

- dolar 4.9271 lira ile,

- euro 5.7694 lira ile,

- sterlin 6.5955 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

Borsa İstanbul da, Borsa'nın "kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan" döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrildiğini açıkladı ve şirketlere, "orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsa'nın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmelerini" tavsiye etti.

Ahlatçı Yatırım’ın “TL’de Negatif Ayrışma Devam Ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yaptığı açıklamalarda, Brexit süreci ile ilgili belirsizliğin devam etmesinin işletme yatırımları üzerinde etkili olmaya devam ettiğine değinirken hane halkı ve iş dünyasının İngiltere’de faiz oranlarının muhtemelen kademi bir şekilde artacağının farkında olduğunu belirtti.

“İngiltere Merkez Bankası üyesi Sounders yaptığı açıklamalarda, istihdam piyasasının sıkılaşmaya devam edeceğini ve işgücü piyasanın henüz aşırı ısındığını düşünmediğini ifade etti. İngiltere Merkez Bankası üyesi Vlieghe yaptığı açıklamalarda, gelecek üç yıllık dönemde yılda bir veya iki kez 25 baz puan faiz artırımına ihtiyaç olabileceğine yönelik tahminlerini korumaya devam ettiğini belirtti.

“ABD’de açıklanan Richmond İmalat Endeksi Mayıs ayında piyasa beklentisinin üzerinde artış ile 16 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve S&P ‘den yapılan açıklamalar lira üzerinde volatilitenin artmasına neden olduğu görülürken kurun fiyatlamalarda yeni işlem gününde 4.8203 seviyeleri civarını test ettiği görüldü.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.05 yükseliş ile 103.327 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.3 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 13.50 düzeyinde gerçekleşti.

“Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 17.05 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.26 düşüş ile yüzde 14.92 seviyesinde günü tamamladı. Beş yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.14 yükseliş ile 282.63 seviyesinde olduğu görülüyor."



