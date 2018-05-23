Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurlarında görülen soluksuz tırmanışın sonucunda;
- dolar 4.9271 lira ile,
- euro 5.7694 lira ile,
- sterlin 6.5955 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.
Dövizler tarihi rekorlarına soluksuz yükseldikten sonra, dolar 4.84
Tahtakale’de bazı döviz büroları işlem yapmadı
Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir
Bir uyarı da S&P'den geldi
Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum