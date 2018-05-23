Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurlarında görülen soluksuz tırmanışın sonucunda;

- dolar 4.9271 lira ile,

- euro 5.7694 lira ile,

- sterlin 6.5955 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

Dövizler tarihi rekorlarına soluksuz yükseldikten sonra, dolar 4.84



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